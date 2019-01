Chiro Zilverberg start crowdfunding om lokalen ‘weer gezond te maken’ Charlotte Degezelle

22 januari 2019

11u02 0 Roeselare De lokalen van Chiro Zilverberg aan de Maximiliaan Demeulenaerestraat kampen met vochtproblemen. De problematiek is dusdanig dat de jeugdbeweging spreekt van een ongezonde situatie. Ze willen de houten constructie zo snel mogelijk deels verstenen en pakken daarom uit met een crowdfunding om de nodige 20.000 euro zo snel mogelijk bijeen te krijgen.

Vochtvlekken en schimmel op de muren. Chiro Zilverberg, een groep van zo’n 150 kinderen en jongeren, kan onmogelijk nog verstoppen dat hun lokalen onder vochtproblemen lijden. “Het getroffen gebouw is een houten constructie die we al een 25-tal jaar gebruiken”, vertelt hoofdleidster Anne-Louise Gevaert. “Het omvat het leidingslokaal, ons vergaderlokaal, de keuken, ons groot lokaal waar we met grote groepen indooractiviteiten organiseren en paalt aan het sanitair. De problemen sluimeren al enkele jaren, maar worden steeds erger. Een gezonde plek kan je dit ene gebouw niet meer noemen. Gelukkig zijn de lokalen van de verschillende afdelingen niet aangetast.”

De lokalen van Chiro Zilverberg staan op gronden van de Stad, maar zijn eigendom van de jeugdbeweging zelf. De vzw Chirojeugd Zilverberg staat in voor het onderhoud van zowel de gebouwen als het terrein. “Hoe langer we wachten om de problemen aan te pakken, hoe slechter de situatie wordt”, zegt Elke Decadt van de vzw. “Maar om dit grondig te doen, moet de onderste helft van alle houten muren versteend worden. Wetende dat er geen bouwplannen bestaan van dit gebouw, en we dus ook niet weten waar alle leidingen lopen, wordt dit een fikse klus. Die zal bovendien een aardige duit kosten hoewel we zullen proberen om zoveel mogelijk ouders, sympathisanten en andere vrijwilligers in te schakelen.”

De vzw verkreeg alvast financiële steun van Cera en Stad Roeselare. Daar bovenop zoeken ze nu nog 20.000 euro. Die centen hopen ze bijeen te rijven via een crowdfunding. “We verkopen symbolische bakstenen. Iedereen kan op die manier letterlijk een steentje bijdragen. Een steen kost 10 euro en kan je aankopen door een gift te storten op BE67 0000 1507 2887 van Chirojeugd Vlaanderen met vermelding ‘gift + WG1510’.” Voor zelfstandigen en bedrijven werkten ze sponsorpakketten uit. “Hiermee willen we onze partners zoveel mogelijk positief in de kijker brengen. Voor 250 euro plaatsen we een jaar lang een promobord van 50 op 30 centimeter aan de ingang van ons heem of een logo voor dezelfde periode op onze site. Voor het dubbel van dat bedrag wordt het bord twee keer zo groot en komt het logo sowieso op de website. In ruil voor 1.000 euro plaatsen we een bord van 200 op 120 centimeter, komt het logo op de site en op al onze evenementen voor een jaar en schenken we een drankkaart voor één van onze evenementen.”

Dit voorjaar wil men de verbouwingswerken opstarten. “We zullen fasegewijs, lokaaltje per lokaaltje, werken op basis van de centen die beschikbaar zijn”, weet Elke. “Belangrijk is ook dat onze activiteiten op een veilige manier moeten kunnen doorgaan tijdens de werken.”

Meer op www.chirozilverberg.be/crowdfunding.