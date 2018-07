Chef de partie van Boury in de running voor 'Eerste Kok van België' 06 juli 2018

De Gastronomische Club Prosper Montagné organiseert elk jaar de meesterschapswedstrijd "Eerste Kok van België". Uit de talrijke inzendingen werden vijf finalisten geselecteerd, die op 1 oktober 2018 zullen meedingen naar de felbegeerde titel van 'Eerste Kok van België 2019'. Een van de finalisten is Lukas Moonens, chef de partie van restaurant Boury in Roeselare. Moonens was al tweemaal finalist en is nu dus opnieuw in de running voor de titel 'Eerste Kok van België'.





(CDR)