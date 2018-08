Chauffeur raakt onwel en rijdt truck in gracht 23 augustus 2018

Langs de ring in Roeselare (R32) is gisterochtend iets voor zeven een uur vrachtwagen van transportfirma Veurinck in de gracht beland. Chauffeur Ivan H. (59) uit Ardooie reed met zijn trekker en oplegger in de richting van Ardooie toen hij plots ter hoogte van de Heirweg achter het stuur onwel werd. Het gevaarte schoof aan de rechterkant van de weg in de gracht. De brandweer moest er aan te pas komen om de man uit zijn cabine te bevrijden. Hij kreeg door de ambulanciers en MUG-team de eerste zorgen toegediend en werd daarna naar het ziekenhuis overgebracht. (LSI)