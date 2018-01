Centrum wordt groener en toegankelijker 02u27 0 Stad Roeselare Het centrum van Beveren moet veiliger worden en een stuk groener. Roeselare Het Beverse centrum wordt na het paasbouwverlof in een nieuw kleedje gestoken. Het centrum moet groener en toegankelijker worden. De werken zullen twee maanden duren.

"De dorpskern van Beveren is niet veel meer dan een parking en een brede baan. We willen echter meer leven in het centrum brengen", legt schepen Filiep Bouckenooghe (Groen) uit. De werken starten op 10 april. "Die dag wordt de rode printbeton afgefreesd en zal er geen autoverkeer mogelijk zijn", weet Hugo Deruytter. "Daarna worden de voetpaden vernieuwd. We gaan voor brede wandelzones in rood-zwarte betonsteen met ankerpunten voor slechtzienden."





Half juni krijgt de rijweg een nieuwe asfaltlaag, waardoor er vijf dagen geen verkeer zal mogelijk zijn. "Gelijktijdig zetten we de groene kroon op het centrum van Beveren. Op het Sint-Germanusplein gaan we namelijk aan drie kanten struiken aanplanten. In het najaar planten we leilindes."





Eén parkeerplaats wordt vervangen door een fietsparking. Aan de terrasruimte wordt niet geraakt.





De plannen werden maandag voorgesteld aan de Bevernaars. De lokale horeca liet zich onmiddellijk horen. "Zou het niet beter zijn de timing van de heraanleg van de voetpaden te veranderen? Kwestie dat de werken voor de deuren van de horeca achter de rug zijn tegen het terrasjesseizoen", vraagt Filip Lievens van 't Bourgondisch Kruis.





Daarnaast zijn veel Bevernaars voorstander van snelheidsremmende maatregelen. "De zone 30 is een lachertje. Er wordt hier nog veel te snel gereden." (CDR)





Couvreur Het plein ziet er nu nog grijs en grauw uit en nodigt uit tot te snel rijden.