Centrum voor volwassenenonderwijs opent Campus Klara 25 augustus 2018

In het bijzijn van Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) is Klara, de nieuwe campus van CVO Creo op de hoek van de Arme Klaren- en Blekerijstraat, officieel geopend.





Het centrum voor volwassenenonderwijs investeerde meer dan drie miljoen euro in de totaalrenovatie van de vroegere Rodenbachbib en het naastgelegen klooster. De historische gevel bleef overeind, maar erachter verrees een ultramodern onderwijscomplex. Het wordt de nieuwe thuishaven voor alle cursisten mode, talen, Nederlands voor anderstaligen en tweedekansonderwijs. Voordien volgden zij in de Kokelarestraat les in een gebouw dat eigendom is van de stad, maar dat wordt verkocht. Een jaar geleden opende CVO Creo ook al de campus Umami, aan de overkant van de Blekerijstraat. Op de vroegere site van De Watergroep brachten ze de opleidingen creatief en voeding. Dankzij beide investeringen kan CVO Creo voortaan uitpakken met één grote campus, centraal in de stad, waar 5.000 cursisten les volgen. Vandaag en maandag organiseert CVO Creo infodagen met demo's en workshops. Meer op www.creo.be. (CDR)