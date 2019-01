Celine en Wim zijn de nieuwe gezichten van ski- en snowboardschool Mont Blanc Charlotte Degezelle

24 januari 2019

17u16 0 Roeselare Celine Boddin (42) en Wim Bracke (50) zijn de nieuwe zaakvoerders van ski- en snowboardschool Mont Blanc in de Stationsdreef. Ze volgen Carla Viaene en Dirk Gryspeerd op die na 24 jaar de indoor skimat inruilden voor de echte sneeuw in Oostenrijk, een droom die ook al leeft bij Céline en Wim.

“Ik ben altijd al gek geweest op sneeuw. Als klein mannetje kon ik uren kijken naar de vallende vlokken en ook nu nog zou ik zelfs speciaal opstaan om het te zien sneeuwen. Dat is het mooiste wat er is”, opent Wim Bracke. “Tegelijkertijd heb ik ook iets met de bergen. Je kan gerust stellen dat ik eigenlijk in het verkeerde land ben geboren. Op m’n 17e stond ik voor het eerst op de skilatten en sindsdien ben ik compleet verkocht.” Celine had geen ski-ervaring voor ze Wim leerde kennen maar raakte al snel besmet door dezelfde microbe. “Ik wou de sport echt onder de knie krijgen en Wim raadde me aan om wat lessen te volgen bij ski- en snowboardschool Mont Blanc waar hij jaren terug zelf een goeie ervaring opdeed”, vertelt ze. “Toen ik me wou inschrijven een nieuwe lessenreeks kreeg ik te horen dat Dirk en Carla, die de school in 1995 vanuit het niets uit de grond stampten, van plan waren om te stoppen en overnemers zochten. Ik wist direct dat dit iets voor Wim was.”

Sinds 2 januari is de overname een feit. Dirk en Carla verkasten naar Oostenrijk en Wim en Céline staan voortaan aan het roer van Mont Blanc. “Ik kon me gewoon niet inbeelden dat Mont Blanc zou verdwijnen en dat Roeselare zijn eigen skipiste zou verliezen”, aldus Wim. “Dirk en Carla hebben Mont Blanc uitgebouwd tot een vaste waarde, een ski- en snowboardschool waarvan de agenda quasi altijd volgeboekt is. De keuze was voor mij snel gemaakt, al was ik wel wat onzeker. Ik had wel alle nodige cursussen gevolgd tot lesgever skiën en snowboarden, maar was nooit eerder verbonden aan een skischool. Het was dan ook een bevestiging toen Dirk en Carla zeiden dat ze een goed gevoel bij ons hadden en hun ‘kindje’ in volle vertrouwen overlieten.”

Wim is voortaan lesgever van dienst in Mont Blanc, terwijl Céline de administratie voor haar rekening neemt en het gezicht is van de bijhorende ‘Stübe’. Ze verzorgen ook verhuur en onderhoud van ski- en snowboardmaterieel. “We gaan voluit voor de huiselijke sfeer en zetten hard in op kwaliteit en maatwerk. We krijgen zowel beginners over de vloer die nooit eerder op de latten of een snowboard stonden als ervaren mensen die zich komen opwarmen voor hun wintersportvakantie. Het is ons doel dat iedereen met een gerust hart op vakantie vertrekt omdat ze weten dat ze de nodige techniek onder de knie hebben.”

Mont Blanc is enkel open in het seizoen, van september tot de paasvakantie. “Ik hoop op termijn om na ons seizoen ook les te gaan geven in de bergen”, aldus Wim. “Sowieso trek ik er nu al heen om mijn kunnen verder te verfijnen, de nieuwste technieken aan te leren en de nieuwe materialen te ontdekken. Meer nog, de stap die Dirk en Carla nu zetten, is de droom die ik zelf al jaren koester. Ik zie ons ook ooit wel verhuizen naar Oostenrijk. Maar eerst ligt de focus nu 100% op Mont Blanc en het opkrikken van het ski- en snowboardniveau van al onze klanten.”

Meer op www.montblanc.be.