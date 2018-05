Caroline Martens (CD&V) pleit voor EHBO-cursus per wijk 31 mei 2018

CD&V-raadslid Caroline Martens is voorstander van de organisatie van een EHBO-cursus per wijk. "Ik denk dat volwassenen baat zouden hebben bij een cursus basis-EHBO: reanimeren al dan niet gekoppeld aan AED-gebruik, vaststellen van levensgevaarlijke situaties en toedienen van de eerste zorgen. Is het mogelijk dat Roeselare hierbij een voortrekkersrol zou kunnen spelen door bijvoorbeeld per wijk enkele avonden een basiscursus-EHBO te organiseren om een zo breed mogelijke groep mensen te kunnen bereiken?" Schepen Filiep Bouckenooghe (Groen) kan het voorstel wel smaken. "Wij zetten nu vooral in op het plaatsen van AED-toestellen. We hebben er al negen en er komen er nog 15 bij. Naar aanleiding daarvan organiseren we een AED- en EHBO-opleiding." (CDR)