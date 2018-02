Carnavalsshow op de catwalk 10 februari 2018

De kleuters van Vrije Lagere School De Bever hebben de krokusvakantie gisteren verwelkomd met een dagje in carnavaleske sfeer. Door het winterse weer werd de geplande kleurrijke stoet door het centrum van de gemeente afgelast, maar de juffen zorgen voor een goed gevuld alternatief programma. "We kunnen het gewoon niet maken om in zo'n weer naar buiten te gaan", klinkt het op school. "Er zijn al veel zieken en die carnavalsoutfits zijn ook net iets minder warm dan de gewone kledij van de kinderen." Maar niet getreurd. De indiaantjes, superhelden, clowns en prinsessen kregen de kans om hun leuke outfit als een echte mannequin te showen op de catwalk. Er werd gezongen en gedanst en als kers op de taart waren er ook pannenkoeken. Om op te smullen, maar niet voordat ze versierd werden. (CDR)