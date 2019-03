Carnavalisten geven stadssleutel terug aan burgemeester: “Misschien volgend jaar de Lenteschoonmaak toch na het carnaval inplannen” CDR

25 maart 2019

16u52 3

Het 35ste Rodenbach Carnaval zit erop. Met een polonaise, de traditionele teruggave van de stadssleutel en de bijhorende stoelendans tussen carnavalisten en schepencollege is het carnavalsweekend afgesloten op het stadhuis. Beide partijen kijken heel positief terug. “Afgelopen weekend was een echte topper sinds het ontstaan van het Rodenbach Carnaval 35 jaar terug”, oordeelt ondervoorzitter Jan Parmentier. “Op beide prinsenverkiezingen zagen we shows van hoog niveau, de kindernamiddag zorgde voor een nokvolle tent en op zondag hadden we nooit zoveel toeschouwers voor onze optocht. Misschien moet de Lenteschoonmaak volgend jaar wel na het carnaval ingepland worden. We kregen de vraag om het gebruik van confetti te beperken bij regenweer en dat is exact wat vorig jaar gebeurde. Dit jaar hebben de carnavalisten duidelijk hun schade ingehaald.” Ook burgemeester Kris Declercq (CD&V) heeft enkel lof. “Jullie brengen veel mensen samen. Ik was echt ‘preus’ gisteravond en vind het bijna jammer dat jullie de stadssleutel teruggeven”, lacht hij.