Carnaval heeft impact op verkeer

22 maart 2019

Het 35ste Rodenbach Carnaval wordt vanavond afgetrapt met de verkiezing van Prins Alexander XXXV in de feesttent op de Grote Markt. Hoogtepunt wordt traditioneel de carnavalsstoet die zondag vanaf 14.30 uur door de stad trekt. Die festiviteiten hebben hun impact op het verkeer in de stad. Parkeren kan op De Munt, Walleparking, Stationsparking, Botermarkt en op een deel van het Polenplein. Op de Grote Markt en het deel van het Polenplein aan de kant van KOERS. Museum van de Wielersport mag niet geparkeerd worden tot maandag 25 maart om middernacht. Het parcours van de stoet is verkeersvrij op zondag van 11 tot 18 uur. Het gaat om de Hoogleedsesteenweg binnen de kleine ring, de Gitsestraat vanaf de Steenstraat, Noordstraat, de straten rond de Sint-Michielskerk, Ooststraat, Hendrik Consciencestraat, Jan Mahieustraat, Delaerestraat en Sint-Alfonsusstraat.