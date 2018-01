Carmen Volc kleedt finalistes Top Model Belgium MODEONTWERPSTER BIANCA SAMYN KRIJGT UNIEKE KANS VOORGESCHOTELD CHARLOTTE DEGEZELLE

02u46 0 Joke Couvreur Bianca Samyn maakt een schets van een kledingstuk, rechts is één van haar recentste creaties die ze meeneemt naar de finale van Top Model Belgium. Roeselare Modeontwerpster Bianca Samyn (41) krijgt de unieke kans om het debuutdéfilé van haar modelabel Carmen Volc te organiseren in het Lido in Parijs. Dit tijdens het finalegala van Top Model Belgium waar 24 finalistes haar ontwerpen zullen showen. Voor Bianca is dit een grote stap richting haar droom: het kleden van de sterren op de rode loper van de Golden Globes.

Bianca Samyn hoopt ooit in één adem genoemd te worden met Coco Chanel, Donatella Versace en andere couturiers. Met haar modelabel Carmen Volc, genoemd naar haar oma Carmen Volckaert die in 1998 overleed, timmert ze al sinds 2012 verbeten aan de weg.





Vorig jaar liet ze onder meer al van zich horen door Miss Belgium kandidate Charlotte Rau en journaliste Hilde Van Malderen bij de voorstelling van haar debuutroman Kathaai te kleden. Maar nu lijkt de bal echt aan het rollen te gaan.





Joke Couvreur

Mailtje gestuurd

Op zondag 21 januari mag Bianca haar creaties tonen in het Lido, het beroemde cabaret aan de Avenue des Champs-Elysées in Parijs.





"Ik ben ervan overtuigd dat alle fantastische dingen aan de andere kant van schrik liggen", vertelt Bianca. "In oktober trok ik dan ook m'n stoute schoenen aan en stuurde ik een mailtje naar de organisatie van Top Model Belgium, één van de meest prestigieuze wedstrijden voor modellen en mannequins ter wereld die dient als visvijver voor heel wat internationale modellenbureaus. Ik stelde me voor en informeerde naar een mogelijke samenwerking. Maandenlang kreeg ik geen respons en de kous leek daarmee ook af. Tot er halfweg december plots een kurkdroog mailtje in m'n mailbox viel met het voorstel om de 24 finalisten in de categorie beauty te kleden. Ik viel stijl achterover en ben supertrots maar heb bovenal onmiddellijk de kans met beide handen gegrepen. Dit wordt m'n eerste officiële modeshow, het moment waarop ik de tot nu toe afgesloten schatkist van Carmen Volc kan openen en dat direct in het Lido. Ik kan echt niet wachten, het is alsof ik voor de allereerste keer naar Sinterklaas mag."





Netwerken

Tijdens het gala krijgt Bianca de kans om 24 creaties te tonen. Een deel ervan zijn bestaande, andere worden momenteel, tegen de klok, speciaal voor de show gecreëerd. "Het Lido wordt die avond mijn speelterrein. Het wordt genieten, maar ook keihard werken. Er zal niet alleen veel pers aanwezig zijn, het is de plek om gezien te worden, aan m'n netwerk te bouwen en mijn designs aan de man te brengen. Ik ben bovendien een echte pitbull en wil het maximum uit deze samenwerking halen. Zo heb ik me al kandidaat gesteld om volgend jaar in de jury, waar onder meer Pamela Anderson me voorging, te zetelen en eigenlijk zie ik de wedstrijd als perfecte insteek voor een televisieprogramma als America 's Next Top Model. Ik heb naast m'n huidige carrière zelf ervaring als model, make-up artieste en fotografe en ben dus de geknipte persoon om hiervoor mee in zee te gaan."





Meer info kan je bekomen via de website www.carmenvolc.com en de Facebookpagina 'Carmen Volc'.