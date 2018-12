Carl Soete in Museum Blomme CDR

02 december 2018

'Swingend', dat is de titel van de nieuwste tentoonstelling van schilder Carl Soete in Roeselare. Al vijf jaar schildert hij dagelijks aan werken die bruisen van energie en kleur en de levendigheid van een grootstad weergeven. Het gaat om schilderijen die ook de wereld rondreisden om getoond en verkocht te worden in Brussel, Luxemburg, Straatsburg, Maastricht, Amsterdam, Miami en Londen. Van 7 tot 16 december toont hij zijn werken in Museum Blomme langs de Ooststraat. Je kan er kennismaken met de reeks 'Citylights', maar ook z'n nieuwe reeks in puur abstracte expressionistische stijl. De expo is te bezoeken vanaf 14 uur in de week, vanaf 11 uur in het weekend. Meer op www.carlsoete.be. (CDR)