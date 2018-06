CARAVANRSL maakt je event veilig en gezond 23 juni 2018

02u49 0 Roeselare Stad Roeselare stelde net voor de officiële opening van de Batjes de CARAVANRSL voor. Met die caravan willen ze veilige en gezonde evenementen in de stad creëren.

Je vindt er onder andere oordopjes, condooms, zonnecrème, bekers voor kraantjeswater, een promillebril ... of werkelijk alle preventiemiddelen om feestvierders zorgeloos te laten genieten. Het zwarte caravannetje zal niet enkel ingezet worden op evenementen van de stad zelf, maar organisatoren kunnen de CARAVANRSL ook aanvragen voor evenementen met minstens 250 bezoekers. Het caravannetje moet een zichtbare plaats krijgen op het evenement en wordt in de winter enkel binnen geplaatst. Het wordt bemand door vrijwilligers of jobstudenten die speciaal opgeleid werden. Dit voormaximum drie uur. Ook moet het logo van de CARAVANRSL meegenomen wordt in de communicatie en bekendmaking van het evenement. Stad Roeselare zorgt ervoor dat de caravan op de evementen raakt en haalt deze opnieuw op. Meer via https://bit.ly/2yxxGQd.





(CDR)