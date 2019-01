Campus Tant organiseert filosofische lezingen over psychiatrie en maatschappij CDR

16 januari 2019

MSKA Campus Tant is toe aan zijn 11e reeks van filosofische lezingen. Dit zoals steeds in samenwerking met het Davidsfonds Roeselare, de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, het Vermeylenfonds en Viva. Thema deze keer is psychiatrie en maatschappij. Op donderdag 31 januari verwelkomt Campus Tant professor Johan Braeckman die het zal hebben over ‘Darwin, de missing link in de geestelijke gezondheidszorg’. Op 14 februari is de gast professor Paul Verhaeghe, het thema ‘gestoorde maatschappij, gestoorde individuen’. Professor Antoon Vandevelde sluit het drieluik af op 28 februari met een lezing rond de vraag ‘Maakt onze samenleving psychisch ziek?’ Eén lezing bijwonen kost vijf euro, de volledige cyclus tien euro. Wie jonger is dan 18 of lid van één van de organiserende verenigingen is gratis welkom. De lezingen starten telkens om 19.30 uur in de Hugo Verrieststraat 68.