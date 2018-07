Camera filmt man die auto's beschadigt 30 juli 2018

De politie heeft een man geïdentificeerd die gisterenmorgen in alle vroegte een viertal auto's heeft beschadigd op de parking recht tegenover de winkel Euro Shop, langs de Meensesteenweg in Beitem. Dat kon, omdat de dader geregistreerd stond op de beelden van een bewakingscamera in de buurt. Hij trok krassen in voertuigen, kraakte ruitenwissers af en stal nummerplaten. Een van de slachtoffers, Laetitia Verhaeghe uit Roeselare, liet haar wagen die nacht om twee uur achter op de parking aan de populaire zomerbar Bar Tresor. Toen ze bijna vijf uur later terugkwam, stelde ze het vandalisme vast. De jonge vrouw diende klacht in bij de politie. De vermoedelijke dader zal door de politie verhoord worden, later volgt allicht een dagvaarding om voor de correctionele rechter te verschijnen. (VHS/SVR)