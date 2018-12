Café ’t Rond Punt opnieuw twee maanden dicht voor geluidsoverlast: “Pure pesterijen en broodroof” LSI/CDR

18u41 0 Roeselare Café ’t Rondpunt in de Zuidstraat in Roeselare moet op burgemeestersbevel opnieuw twee maanden dicht na nieuwe klachten van geluidsoverlast. Voor het café is het al de tweede verplichte sluiting. “Ik ben er niet mee akkoord. Dit is pure broodroof”, klinkt het bij uitbaatster Ginette Vanderperre.

In oktober 2017 moest het café al eens twee weken dicht na herhaaldelijke klachten over geluidsoverlast. “Eén van de voorwaarden om te mogen heropenen was toen de plaatsing van een geluidsbegrenzer voor de muziekinstallatie en dat gebeurde ook”, aldus Ginette. “Sindsdien kreeg ik nog twee GAS-boetes van elk 350 euro voor geluidsoverlast. Maar hoe kan er overlast zijn als er een begrenzer op de installatie staat? Er is maar één buur die altijd klaagt. De andere omwonenden verklaren nooit last te hebben. Dit zijn pure pesterijen. Op Halloween stonden een lijkwagen en een doodskist voor de deur. Dat trok nogal wat volk dat buiten ging kijken. Genoeg voor opnieuw een klacht en een GAS-boete. Die nieuwe sluiting voor twee maanden is onmogelijk. Ik kan niet zomaar twee maanden zonder inkomen overbruggen. Alle kosten blijven doorlopen.”

Oudejaarsfeest verhuisd

Niettegenstaande de verplichte sluiting pas op 1 januari om 5 uur ’s ochtends ingaat, zorgde Ginette er toch voor dat een gepland oudejaarsfeestje voor 42 personen verhuist naar zaal Ter Beke aan de Godelievekerk. “Het feestje mocht in het café doorgaan maar zonder overlast”, aldus Ginette. “Maar telkens er een feestje is, of iemand buiten staat te roken, dient die buur klacht in. Dan neem ik liever geen risico. Ik kon het ook niet maken de klanten zomaar in de kou te laten staan en het feestje af te gelasten. Maar ook dat zijn opnieuw extra kosten. Een persoonlijk gesprek met de burgemeester dringt zich op. Ik hoop dat hij zijn beslissing nog herziet.” Ginette geeft wel toe dat door miscommunicatie met haar advocaat niemand opdaagde op een geplande hoorzitting die aan de sluitingsbeslissing voorafging.