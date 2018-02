Café sluit deuren na mislukte overval UITBATERS AANWEZIG OP RECHTSZAAK VAN VIER VERDACHTEN LIEVEN SAMYN

08 februari 2018

02u34 0 Roeselare Café De Nieuwe Ruiter in Roeselare doet eind april de deuren dicht. Uitbaters Jurgen Grymonprez en Heidi Tuyte namen die beslissing nadat het café eind vorig jaar ei zo na overvallen werd. De vier verdachten konden nog diezelfde nacht opgepakt worden en stonden gisteren voor de rechter in Kortrijk. Ze riskeren tien maanden cel.

Op 30 december lieten de uitbaters rond één uur de rolluiken van het café langs de Iepersestraat naar beneden. Drie stamgasten deelden de laatste stoten aan de biljarttafel uit, toen er plots iemand luid op het rolluik bonkte. Jurgen ging kijken wat er aan de hand was en stond plots oog in oog met een gemaskerde man. Die zette het uiteindelijk op een lopen en sprong wat verderop in een klaarstaande Volkswagen Beetle. De wagen stoof met gierende banden weg in de richting van Jurgen. Hij moest springen voor zijn leven. Als de bliksem alarmeerde Heidi de politie en gaf een goede omschrijving van de vluchtauto. Op het kruispunt van de Diksmuidsesteenweg en de Westlaan in Roeselare werden de daders klemgereden.





Geldnood

In de wagen lag inbrekersmateriaal en een bivakmuts. Achter het stuur zat Sabih B. (19) uit Aarlen, Philip V. (19) uit Neufchateau was passagier en de broers Mathias (20) en Mathieu D. (18) uit Roeselare zaten op de achterbank. Ze werden allen in de boeien geslagen. De twee Luxemburgers ontkenden bij de politie bij de mislukte overval betrokken te zijn en hielden de lippen stijf op elkaar, de twee broers vertelden dat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren. Mathias D. had die avond met zijn oude studiegenoot Philip V. afgesproken voor een reünie. "We zouden iets gaan drinken, maar voor we het goed en wel beseften, stelden we vast dat de twee Luxemburgers in geldnood zaten en plannen hadden om het café te overvallen", zo luidde hun versie.





Kruisverhoor

De vier verdachten zakten gisteren één voor één naar het gerechtsgebouw af. Er volgde een twee uren durend kruisverhoor door rechter Guido Casier. "De twee broers wisten wél vooraf af van de plannen", verrasten Sabih B. en Philip V. plots. "Meer zelfs: zij namen het initiatief. Mathias haalde die avond een echt wapen bij een vriend. Er zat één kogel in de lader. Tijdens onze vlucht gooide hij het door het raam. De broers waren er zelfs bij toen we voor de overval in Staden twee nummerplaten van een auto stalen. Zodat de auto niet opgespoord zou kunnen worden."





Verzonnen verhaal

"Dat verhaal werd verzonnen nadat ze weet hadden van onze eerlijke verklaringen", zeggen de broers. Ze vroegen de vrijspraak. Daags na de mislukte overval vond een toevallige passante in de Groenestraat in Roeselare inderdaad een wapen met één kogel in de lader. De rechter wil dat de politie nu onderzoekt of die straat langs de vluchtweg van het viertal lag. Dat is belangrijk om de geloofwaardigheid van de plotse verklaringen van Sabih B. en Philip V. te kunnen checken, vindt hij. De zaak gaat op 4 april verder."





Jurgen Grymonprez en Heidi Tuyte volgden het proces met stijgende verbazing. "We wilden aanwezig zijn om de ware toedracht te weten te komen", klinkt het. "Het was interessant. We zijn wel geschrokken. Blijkbaar waren er ook échte wapens in het spel. Sinds het voorval zijn we zeer argwanend en voelen we ons niet meer veilig. Oudejaar werd geen feestavond, onze zoon annuleerde zijn uitgaansplannen. We hebben er genoeg van. Na twee inbraken en die mislukte overval is de maat vol. Het is te gevaarlijk geworden om nog café te houden. We houden er eind april mee op en gaan opnieuw uit werken."