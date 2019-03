Café De Karpel viert 120e verjaardag: “Wie kan er zeggen dat eenzelfde familie 120 jaar een zaak uitbaat? ’t Moet toch zijn dat we allemaal graag gezien zijn, of de mensen zouden niet blijven komen” Charlotte Degezelle

07 maart 2019

09u00 0 Roeselare Volkscafé/duivenlokaal De Karpel viert dit jaar z’n 120e verjaardag. Meer nog, het café op de hoek van de School- en de Wijnendalestraat wordt al die tijd al uitgebaat door dezelfde familie. Bovendien mag De Karpel zich het laatste duivenlokaal in de ruime Roeselaarse regio noemen en is het de thuis van de grootste duivenmaatschappij van West-Vlaanderen. Een monument dus. Wij gingen op de koffie bij mater familias Paula Wyckhuyse en haar zonen Marc, Rik en Frank Bossu.

In 1899 telde Beveren ruim 80 cafés. Op vandaag zijn er nog vijf. Het oudste is café De Karpel waarvan de geschiedenis precies 120 jaar terug gaat in de tijd. In 1899 openden Sylvie Priem en Jules Bossuyt het café. In 1926 nam dochter Adelina Bossuyt de zaak over, en zijzelf werd in 1983 opgevolgd door de derde generatie: Paula Wyckhuyse. In 1996 nam zoon Rik Bossu De Karpel over, maar moeder Paula, 88 ondertussen en zelfs in De Karpel geboren, is er nog elke dag paraat. “’s Morgens komt de verpleegster bij me thuis en zij brengt me dan in m’n ‘rollewagen’ naar De Karpel”, vertelt Paula met blinkende ogen. “Ik blijf tot rond 23 uur. Eigenlijk is De Karpel m’n thuis, in mijn huis ben ik enkel om te slapen en ik ga niet graag slapen.” Niet vreemd als je weet het café ook wel eens het nachtlichtje van Beveren wordt genoemd omdat de klanten er vaak tot het ochtendgloren blijven plakken.

De Karpel is Paula’s lust en leven. “Als je in Beveren over Paula Wyckhuyse spreekt, zijn er veel mensen die niet weten over wie je het hebt. Noem je haar echter Paula van De Karpel dan kent iedereen haar. ‘Van De Karpel’ is quasi onze familienaam”, lacht zoon Marc. Maar de liefde voor het spievormig café is bij heel de familie zeer groot. “Meter (Sylvie Priem nvdr.) zou zo preus zijn, moest ze weten dat De Karpel nog altijd bestaat”, aldus Paula. “Zelf ben ik ook heel trots. Wie kan er zeggen dat eenzelfde familie 120 jaar een zaak uitbaat? ’t Moet toch zijn dat we allemaal graag gezien zijn of de mensen zouden niet blijven komen.”

En die bezoekers, die komen in De Karpel allemaal binnen langs de achterdeur. “In 1976 reed er een auto binnen”, herinnert Rik zich. “Ongeveer een half jaar was de voorkant dichtgetimmerd met platen. In die periode kwam iedereen langs achter binnen en dat is zo gebleven. De voordeur is veelal zelfs gewoon op slot. We weten dan ook dat wie langs daar probeert binnen te komen hier niet thuis is.”

Het publiek dat De Karpel frequenteert is van alle slag. Van jong tot oud, van werkloze tot burgemeester. “En iedereen zit door mekaar”, weet Rik. Er komen ook opvallend veel duivenliefhebbers. En dat is geen toeval. “In 1926 streek duivenmaatschappij ‘t Zal Wel Gaan hier neer. Op vandaag zijn we het laatste duivenlokaal in de regio. 20 jaar geleden telde de club nog 230 leden, vandaag zijn dat er een 100-tal minder. Toch is het de grootste maatschappij van West-Vlaanderen.”

120 jaar al is De Karpel een vaste waarde in Beveren. Maar wat is een karpel eigenlijk? “Niemand die het weet”, geeft Paula toe. Wat ze wel weet is dat het café in de loop der jaren amper veranderd is. “De gevel is veranderd maar daar houdt het bij op. We legden wel eens een nieuw vloer en fristen de zaak wat op maar meer niet. Doe maar gewoon, al die luxe is niet nodig.” En dat is wellicht net waarom De Karpel tot op vandaag menig harten beroert.

Wat de toekomst brengt voor het volkscafé is onduidelijk. Er is een vijfde en zelfs al een zesde generatie. Maar of zij De Karpel zullen verderzetten is voorlopig een vraagteken.