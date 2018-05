Café Chiqon wordt 'Vanilla' DAVID VERDUYN STAPT UIT HORECA, LOWISE COOLS NEEMT CAFÉ OVER CHARLOTTE DEGEZELLE

31 mei 2018

02u30 0 Roeselare Het is goed geweest voor David Verduyn. Op z'n 42ste vindt de man die jarenlang het gezicht was van De Loods en eind 2013 de Chiqon startte, de tijd rijp om de horeca vaarwel te zeggen. Op 14 juni tapt hij z'n laatste pintjes. Lowise Cools heropent het café op 1 juli als Vanilla die 'de dansboîte van Roeselare' moet worden.

Nog twee weken en dan is café Chiqon niet meer. Op 14 juni organiseert David Verduyn z'n allerlaatste afterwork die onmiddellijk ook z'n afscheid van de horeca wordt. "Het is mooi geweest. Ik heb me de voorbije jaren enorm 'gejeund'. Zowel met De Loods als in de Chiqon. Maar ik ben van oordeel dat ik niet kan door doen tot m'n vijftigste", vertelt David. "Het was niet makkelijk om de knoop door te hakken. Horeca is verslavend, het is een levensstijl. Maar het is tijd voor een nieuwe uitdaging. Voortaan focus ik me op Thûs, m'n zaak gespecialiseerd in renovatiewerken."





"M'n kindje"

Maar David zou David niet zijn als hij niet van plan is om nog één keer alles te geven. "Mijn allerlaatste afterwork op 14 juni moet een bommetje worden. Alle mensen die de voorbije jaren in de Chi-qon werkten, komen alvast een handje toesteken. Ik kijk ernaar uit, maar het wordt dubbel want dat wordt echt m'n laatste dag in de horeca. Ik ga het contact met de klanten, m'n team en de toffe avonden missen maar heb alle vertrouwen in Lowise die straks het café overneemt. Ze heeft passie en gaat ervoor. Ze mag er zeker van zijn dat ik hier nog wel eens over de vloer kom want het café zal altijd een beetje m'n kindje blijven."





Terwijl David een ervaren rot in het horecavak is, mag Lowise Cools (34) gerust een groentje genoemd worden. Ze is opvoedster van diploma en werkte jarenlang in naaiateliers. "Maar de horeca was altijd m'n droom", zegt ze. "Als alleenstaande mama was dat niet evident, maar nu is de tijd rijp om m'n droom na te jagen."





Dans centraal

Ze moest en zou café Chiqon in handen krijgen. "Het is de beste plek in Roeselare om te dansen, met de nodige vergunningen, een chique kader en op een toplocatie." Op 1 juli heropent ze het café als Vanilla. "Op die manier druk ik m'n eigen stempel en geef ik het startschot voor een nieuw verhaal: mijn verhaal. In Vanilla zal dans centraal staan. Muziek is een van de belangrijkste zaken in m'n leven en dat wil ik delen. Elke zaterdag zal ik werken met afwisselende resident dj's waaronder Steve Landuyt, Steven Verhaeghe en Stephen VDK. De afterworks worden behouden, maar worden iets intiemer en bovendien komen er twee per maand: elke eerste en tweede donderdag van de maand. Maandelijks plan ik een R&B en hip hop night en ik denk ook aan een maandelijkse latinoavond. Ik sta te trappelen om te starten, maar ben tegelijk mijn familie en vrienden dankbaar die me in dit avontuur steunen."