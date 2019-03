C&A schenkt Tejo Roeselare 16.500 euro CDR

13 maart 2019

18u19 0

C&A België en C&A Foundation schenken Tejo Roeselare 16.500 euro om hun werking verder uit te breiden. C&A Foundation en C&A steunen al jaren waardevolle projecten in de samenleving. In totaal kregen tien lokale vzw’s elk 16.500 euro. In het district Oostende koos men voor Tejo Roeselare, die gratis en anoniem laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar geeft. “Dat steeds meer jongeren nood hebben aan therapeutische ondersteuning horen we steeds vaker in het nieuws. We zijn dan ook blij dat onze collega’s de organisatie Tejo geselecteerd hebben en we hen wat extra steun kunnen bieden”, zegt Eva Van Elst van C&A Belux.