BV's komen je stylingadvies geven 'FEMME TOTALE' LOKT BEKENDE TV-GEZICHTEN NAAR CENTRUM CHARLOTTE DEGEZELLE

02 maart 2018

02u43 0 Roeselare Groen van jaloezie als het gaat om de kledingstijl van Josje Huysman, Evy Gruyaert of Isabelle A? Benieuwd wat Roel Vanderstukken, Katja Retsin, Andrea Croonenberghs, Marleen Merkx, Tine Priem of Loes Van den Heuvel voor jou uit de kledingrekken halen? Dan moet je op zaterdag 3 maart naar het Roeselaarse centrum afzakken want allen tekenen er in het kader van Femme Totale present voor kleding- en stylingadvies in de centrumstraten.

Het wordt opnieuw BV 's spotten in de Roeselaarse centrumstraten. Shopping en Centrum Roeselare pakt op zaterdag 3 maart uit met de derde editie van het evenement Femme Totale en nodigde hiervoor niet minder dan tien bekende televisiegezichten uit die in ongeveer 30 winkels een handje gaan toesteken.





"Vanaf 14 uur tot 17.30 uur zullen Isabelle A, Josje Huysman, Roel Vanderstukken, Evy Gruyaert, Katja Retsin, Andrea Croonenberghs, Loes Van den Heuvel, Anouk Taeymans, Marleen Merckx en Tine Priem stylingadvies geven aan de shoppers", vertelt Dorien Naert van de vzw Shopping & Centrum Roeselare.





"Uiteraard zullen de BV's tijd maken voor handtekeningen en foto's, maar het advies aan de klanten is zeker even belangrijk. Ze helpen de klanten veelal aan een trendy outfit. Uitzondering is interieurstyliste Anouk Taeymans die focust op meubels, verlichting,... Zij vraagt dat wie graag advies wil om een specifieke ruimte onder handen te nemen foto's of een video van die ruimte meebrengt."





Vrouwenstraat

Naast het Femme Totale gebeuren slaan op zaterdag 3 maart ook 16 verenigingen en organisaties de handen in elkaar voor de Internationale Vrouwenstraat, het jaarlijkse verlengstuk van Internationale vrouwendag waarmee geijverd wordt voor gelijke rechten voor man en vrouw. In de Ooststraat, Galerie Alfons Blomme en Arhus zorgen zij voor een uitgebreid programma.





Masker of tattoo

"Galerie Alfons Blomme wordt het kloppende hart", weet Mieke Declercq van Femma. "Je kan je er onder meer laten maquilleren door dames die in het asielcentrum in Poelkapelle verblijven, genieten van een Somalisch gezichtsmasker, een hennatattoo laten plaatsen, de allereerste kunstwerkjes van de leerlingen van OKAN GO! En OKAN Sint-Michiel bewonderen of genieten in de multiculturele pop-up bar."





In ARhus zijn er gesprekken met onder andere Razia Areifi, coördinator van Moeders voor Vrede in Afghanistan en Anat Ben Davvid van Women Wage Peace, leest atlete Veerle Dejaeghere voor aan kinderen en neemt ze zo mee naar verre oorden, ...





In de Ooststraat tenslotte kan je de kleinste cinema van de stad ontdekken, een award uitreiken aan je persoonlijke sterke vrouw, volgen hoe Radio Evita live in de ether gaat, ...





Alle activiteiten zijn gratis.





Meer op www.west-vlaanderen.be/wereldhuis en www.shoppingroeselare.be.