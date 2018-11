Buurt vraagt om veiliger verkeer na ongeval 09 november 2018

02u26 2 Roeselare De wijkraad van het Lekkensgoed start een petitie en vraagt hiermee aan de stad om de nieuwe verbindingsweg tussen de Mandellaan en de Izegemsestraat veiliger te maken. Aanleiding is het ongeval van donderdagmorgen waarbij de hond van Dieter Calmeyn om het leven kwam.

Er wordt vaak te snel gereden in de Lekkensstraat. Dat vinden heel wat buurtbewoners. "Kinderen die naar school gaan en op het zebrapad willen oversteken, moeten soms wachten tot er twintig auto's voorbij zijn gereden vooraleer iemand stopt", klinkt het. "Mensen rijden er te snel. Een aantal maanden geleden belandde hier nog een auto op z'n dak."





De wijkraad start een petitie, waarmee de leden later naar het stadsbestuur trekken met de vraag om maatregelen te nemen voor veiliger verkeer. Onder hen vinden we ook enkele gemeenteraadsleden die in de buurt wonen, zoals Steven Dewitte (Groen), Tina Feys en Peter Claeys (beiden Vlaams Belang).





"Niks gevoeld"

Intussen bekomt Dieter Calmeyn thuis nog altijd van wat hem is overkomen. De bestuurster die hem donderdagmorgen samen met zijn labrador Bina van de weg maaide en vluchtmisdrijf pleegde, meldde zich 's avonds bij de politie. Ze was vergezeld van haar werkgeefster, die online had gelezen over het ongeval en even later merkte dat er schade was aan één van haar bestelwagens. Toen zij bestuurster hiermee confronteerde, gaf de vrouw toe dat zij het ongeval had veroorzaakt.





Ze verklaarde dat ze niks gevoeld heeft en daarom is doorgereden. Gezien het gaat om een grote labrador twijfelt het parket sterk aan die uitleg. De vrouw zal worden vervolgd voor vluchtmisdrijf en onopzettelijke slagen en verwondingen.





(VHS/CDR)