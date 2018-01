Buurt scoort: verboden 's nachts te sporten HULP VOOR BEWONERS MET SLAAPTEKORT IN STATIONSOMGEVING CHARLOTTE DEGEZELLE

24 januari 2018

02u44 0 Roeselare 's Nachts voetballen of basketballen in de Roeselaarse sportkooi onder het spoorviaduct is voortaan niet meer toegelaten. Het verbod komt er na klachten van bewoners van de stationsbuurt. Hun slaap leed onder het lawaai van de jongeren. "De politie zal ook 's avonds en 's nachts patrouilleren", zegt sportschepen José Debels.

De zenuwen van de buurtbewoners zijn de voorbije weken danig op de proef gesteld. "Vorige nacht is mijn vrouw om 23.45 uur wakker geworden van het lawaai in de sportkooi", steekt Bart Van Gijsegem, zaakvoerder van vishandel Neptunus, van wal. "En dat is nog niets vergeleken met bijvoorbeeld kerstavond", pikt Greet Liebaert van café Melrose in. "Toen was het zelfs om 5.30 uur nog prijs." Zowel de bewoners van het Stationsplein, het begin van de Stationsdreef en een stuk van de Beversesteenweg zijn allesbehalve opgezet met de sportkooi waar iedereen non-stop gratis kan voetballen, basketballen,... "Het is de combinatie van het kaatsen van de ballen tegen de hekken, het geroep van de jongeren en het gedreun van hun muziek", zegt Filip Deforche, Vlaams Belang-raadslid en zaakvoerder van café Gezelle.





Camerabewaking

"We houden ons hart vast voor de hinder in de zomer als we nu al zoveel overlast ervaren. Het is ongelooflijk dat het niet toegestaan is om tussen 20 en 8 uur lege flessen in glasbollen te gooien, maar dat de sportkooi geen sluitingsuur heeft. Roeselare is geen metropool als Antwerpen. 's Avonds kan je hier in je blote kont rondlopen. Net doordat het hier anders zo rustig is, komt de lawaaihinder zo hard aan."





Deforche bundelde de verzuchtingen van zijn buren en legde ze maandagavond voor aan de gemeenteraad. Met resultaat. "Tot nu toe hebben wij weet van tien meldingen van nachtlawaai door drie mensen", zegt sportschepen José Debels (CD&V).





"Bij die meldingen trok de politie 's nachts telkens naar de sportkooi om de sporters aan te spreken en te verwijderen. Om dergelijke situaties te vermijden, brachten we een bord aan met de vraag om de nachtrust van de omwonenden, dat is tussen 22 en 6 uur, te respecteren. Nu voorzien we nog in een extra bord, waarop we duidelijk stellen dat het verboden is de sportkooi tussen deze uren te benutten. Daarnaast is er permanente camerabewaking en werd de sportkooi opgenomen in de avond- en nachtpatrouilles van de politie. Het politiereglement maakt het mogelijk om indien nodig te bestraffen."





Niet afgesloten

De buurt is tevreden, maar plaatst een kanttekening. "We zullen de situatie nauwlettend opvolgen. Er is een groot verschil tussen woorden en praktijk, want de kooi wordt 's nachts niet afgesloten."