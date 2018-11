Buurt protesteert tegen knip Maria's Lindestraat 15 november 2018

Zo'n 150 bewoners uit de ruime omgeving van de Koestraat verzamelden gisteravond om een krachtig signaal te geven tegen de afsluiting van de Maria's Lindestraat die maandag wordt doorgevoerd. Het stadsbestuur kiest voor de knip om de Kaasterwijk te ontlasten van doorgaand verkeer, maar de omliggende wijken vinden dit een ondoordachte beslissing. "Op die manier wordt een pak meer verkeer door de Koestraat en de Hoogstraat gejaagd, langs basisschool De Vlieger en ook in de Oekensestraat zullen files ontstaan", klinkt het. "Overal kiest men ervoor om het centrum te ontlasten, maar hier doet men het tegenovergestelde." De buurt stuurt massaal protestbrieven naar het stadsbestuur en er loopt ook een online petitie tegen de knip. De buurt hoopt op z'n minst de knip zo uit te stellen en in overleg te kunnen gaan met het stadsbestuur. Als alternatief stellen ze een knip in de Grenadierstraat voor. (CDR)