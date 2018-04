Buurt protesteert tegen bouw 5 woonblokken INWONERS VREZEN ZWARE VERKEERS- EN WATEROVERLAST CHARLOTTE DEGEZELLE

27 april 2018

02u54 0 Roeselare De buren zijn niet te vinden voor de bouw van vijf blokken, goed voor 41 appartementen in de Valleistraat. Ze vrezen zware verkeersoverlast en ijveren voor een evenwichtige spreiding van het extra verkeer. Het doortrekken van de Neerstraat lijkt hiervoor ideaal.

Ontwikkelaar Co-Invest wil graag dit jaar nog starten met de bouw van Valleipark, een project gelijkaardig aan Domein 't Eyckenbos op de site van het vroegere slotklooster in de Bornstraat. Valleipark staat voor 41 gestapelde woningen, in vijf bouwblokken van drie bouwlagen, rond een centrale binnentuin. Dit alles op een terrein van één hectare pal tussen de bestaande verkavelingen Vallei- en Pauwstraat en Neer- en Dalstraat.





Maar de buren van de Vallei- en Pauwstraat kunnen zich niet vinden in de plannen en hopen gehoord te worden door zowel de ontwikkelaar als de stad. "We werden helemaal niet betrokken en kregen geen zeggenschap", vertelt woordvoerder Kurt Vantomme. "Wel werden we eind vorig jaar ingelicht door Co-Invest over hun plannen. Maar wij blijven achter met enkele grieven." Grootste pijnpunt is de mobiliteit. "De volledige verkeerslast van bewoners, bezoekers, vuilnisophaling, vrachtwagens voor de bouw ... ligt op de Vallei- en Pauwstraat. Bovendien sturen alle gps-toestellen het verkeer via de Pauwstraat die amper drie meter breed is en waar men zich nu al om de haverklap vastrijdt. Ook kunnen wij, en dus ook alle extra verkeer, onze wijk enkel verlaten via de Bergeiken- en Rode Beukenstraat waardoor ook die bewoners extra belast zullen worden. Wij zien geen enkele reden waarom deze extra verkeerslast ten minste niet gelijk verdeeld kan worden via zowel onze verkaveling als die aan de Neerstraat. Hiervoor dient de Neerstraat maar enkele meters doorgetrokken te worden." Dat er een draagvlak is voor die gelijkmatige verdeling bewijzen de bewoners via een petitie met 120 handtekeningen. "Niemand wou niet tekenen."





Waarde huizen

Verder begrijpen ze niet hoe een dergelijk project mogelijk is tussen twee wijken met alleenstaande woningen die maximaal twee bouwlagen mogen tellen. Ze noemen Valleipark asociaal. "Alle appartementen kijken uit op de binnentuin en keren ons de rug toe. Bovendien is er een hoogteverschil van 2,5 meter tussen onze verkaveling en die van de Neerstraat. Er wordt voorgesteld om aan onze kant een keermuur van één meter hoog te bouwen. Plant er een haag bovenop en je hebt direct een 'wal' van 2 meter. Zal dit hoogteverschil trouwens niet voor wateroverlast zorgen? Er stonden al verre buren met de voeten in het water. En wat ten slotte met de waarde van onze huizen?"





Het college van burgemeester en schepenen neemt maandag een beslissing over de bouwaanvraag. De bouwheer wenst niet te reageren "in afwachting van de behandeling en het besluit van de stad".