Buurt niet blij met uitbreidingsplannen Desotec 08 augustus 2018

02u49 0

De firma Desotec, gespecialiseerd in het aanpakken van vervuiling van water, lucht of grond, heeft uitbreidingsplannen. Het bedrijf uit de Regenbeekstraat wil een vierde oven bouwen en er al hun afvalverwerkingsactiviteiten concentreren. In het kader van de vergunningsaanvraag organiseerden ze onlangs een infovergadering in het stadhuis. Vijftien buurtbewoners, onder wie ook leden van actiecomité Leefbaar Rumbeke-Oekene, waren aanwezig. Isabel Douwe van studiebureau bij Boa Enviro+ lichtte er het milieueffectenrapport toe. "Daaruit blijkt dat de uitbreiding geen zware impact heeft op de buurt. De voorgestelde maatregelen zullen worden opgevolgd en de dagelijkse opvolging van de emissie wordt verdergezet."





Toch zijn de buren ongerust. "Je haalt alle afval van de hele wereld op en verwerkt het in een gemeente met twaalfduizend mensen. De uitbreiding zal meer vrachtverkeer met zich meebrengen en we vrezen ook voor geurhinder en wateroverlast."





Koen Dewulf, voorzitter van de provinciale vergunningscommissie, laat weten dat de bemerkingen worden meegenomen. Het openbaar onderzoek loopt tot 17 augustus. Eind oktober beslist de deputatie over de vergunning. (CDR)