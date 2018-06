Buurt helpt bij ontwerp verkaveling EERSTESTEENLEGGING WIJK AAN ONLEDEBEEK PAS VERWACHT IN 2022 CHARLOTTE DEGEZELLE

16 juni 2018

02u40 0 Roeselare Ten zuiden van de Gitsbergstraat en ten westen van de Onledegoedstraat wordt binnen een viertal jaar de eerste steen gelegd van een nieuwe verkaveling van 260 woningen. Uniek aan het project is dat de buren afgelopen week de kans kregen om mee te denken over het ontwerp.

"Bij een 'normaal' parcours tekent een studiebureau plannen en heeft de buurt het gevoel dat ze met hun rug tegen de muur staan", steekt Youri Vandenberghe, zaakvoerder van architectenbureau Vont van wal. "Wij kiezen voor co-creatie. Dat betekent dat we deze week samen met alle stakeholders, zijnde de buurt, de eigenaars, de stad, de hogere overheid,..., en enkele experten nadachten over de nieuwe ontwikkeling. Dit voor er ook maar één vergunningsaanvraag is ingediend." Zo'n 40 buren engageerden zich.





Groen met koeien

De nieuwe woonzone komt langs de Onledebeek, grenzend aan de Gitsbergstraat en achter de site van Team Industries aan de Industrieweg. "Op vandaag is dat groen met koeien", zegt buur Nick Joseph uit de Kouterweg. "Liefst zie ik dat behouden. Maar als het niet anders kan dan verkaveld worden, ben ik blij de kans te krijgen om mee te denken over het toekomstig project. Het is in een positieve richting geëvolueerd en zeker beter dan er bedrijven neer te poten."





Op de site van 8,6 hectare plant ontwikkelaar NV Bostoen 260 woningen. "De verkaveling moet een meerwaarde worden voor Beveren. Daarom zien we ze als een bouwsteen in het bestaand groen recreatief lint langs de Onledebeek die we 'het beloofde land' doopten. Meer nog, de verkaveling vormt de missing link in een pad van zes kilometer van de Zwaaikom tot Hoeve Ter Kerst in Gits", aldus Vandenberghe. De Onledebeek zien ze als opportuniteit in plaats van als lastpost. "Wij willen bouwen met zicht op de beek die we meer ruimte geven. Via een zachte glooiing creëren we een buffer voor 3.000 vierkante meter zodat niemand last heeft van natte voeten. Aansluitend op de beek gaan we voor 70 eengezinswoningen, richting Industrieweg verschillende blokken met 190 appartementen in een parkomgeving. Het wordt een mix voor alle types bewoners met alle budgetten. De schuur en woning Bril willen we herbestemmen tot bijvoorbeeld een crèche. Het wordt een autovrije wijk met ondergrondse parkeergarages en parkeerhavens aan de rand voor de bezoekers, mogelijks zelfs dubbel gebruik met de omliggende bedrijven. Ook willen we fietsverbindingen creëren naar de omliggende wijken en de nog te realiseren verkaveling van de WVI. In totaal wordt meer dan 50% van de site groen." De ontwikkelaar hoopt binnen een viertal jaar de eerste steen te leggen en de site gefaseerd te ontwikkelen. "Het officiële traject van herbestemmen van gronden, vergunningen aanvragen,... moet nog beginnen. Maar in Oostkamp en Brakel werkten we ook co-creatief en beide projecten zijn vrij probleemloos vergund."