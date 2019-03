Buurt en druk kruispunt zonder elektriciteit na ongeval met mestkar VHS

29 maart 2019

19u44 0

Een banaal ongeval met een mestkar zorgde vrijdag in de vooravond voor ernstige problemen in de buurt van het drukke kruispunt van de R32 met de Beversesteenweg. Een landbouwer reed er met zijn tractor langs de Kruisboommolenstraat, op het stuk dat parallel loopt met de R32. Achter op zijn mestkar was een constructie gemonteerd om mest in de grond te injecteren. Door een technisch defect raakte een deel van de constructie los waardoor ze begon te slingeren en tegen een elektriciteitspaal botste. Daardoor knapte een elektriciteitsdraad en kwam de buurt - inclusief het bedrijf Mulder Natural Foods - zonder stroom te zitten. Ook de verkeerslichten op het drukke kruispunt vielen uit, net tijdens de avondspits die er traditioneel heel druk is. Omwille van de felle zon merkten tal van automobilisten niet eens op: ze dachten aan het rode licht te staan en pas na verloop van tijd begon het te dagen dat de verkeerslichten defect waren. Eén en ander belette een vlotte doorstroming van het verkeer.