Busje voert skaters naar Wevelgem PARK OP TRAX-SITE PAS TEGEN PASEN KLAAR TOESTELLEN KERELSPLEIN BEZET CHARLOTTE DEGEZELLE

14 februari 2018

02u30 0 Roeselare De Roeselaarse jongeren- en straathoekwerker Wouter Bossuyt voert tijdens de krokusvakantie skaters naar het Wevelgemse skatepark Rampaffairz. Het nieuwe skatepark op de TRAX-site opent namelijk pas in de paasvakantie en door speelpleinwerking Speelodroom kunnen ze ook niet aan de toestellen op het Kerelsplein.

Geduld wordt beloond. Dat geldt ook voor de Roeselaarse jongeren die al jaren vragende partij zijn voor een skatepark. De aanleg daarvan is volop bezig op de TRAX-site. "Het wordt een vast skatepark in beton, een streetparcours met elementen vanop straat", weet jeugdschepen Michèle Hostekint (sp.a).





"Net door hiervoor te kiezen, onderscheiden we ons van andere skateparken in West- en Oost-Vlaanderen, waar veelal skatebowls werden gerealiseerd. Hierdoor zal ons skatepark zeker en vast ook liefhebbers van buiten de stad aantrekken." Het park werd volledig in overleg met de skatende jeugd ontworpen. "Bij het eindresultaat vinden zowel beginners en gevorderden hun gading."





Maar het is nog anderhalve maand vooraleer de jeugd op wieltjes op TRAX terecht kan. Tijdens de zomervakantie kwam de stad, samen met doe-het-zelf-initiatief Pelzen, hen al tegemoet door in een leegstaande loods in de Spanjestraat in Krottegem een pop-upskatepark te openen. En ook nu toont de stad dat ze die subgroep genegen is. "Na de winterstop kriebelt het bij alle skaters, bikers en bladers. Zo was er zondag een 30-tal actief op de toestellen op het Kerelsplein", vertelt straathoek- en mobiele jongerenwerker Wouter Bossuyt. "Maar tijdens de krokusvakantie is daar speelpleinwerking Speelodroom. Net omdat er zoveel peuters en kleuters rondhossen, gaat de poort er 's middags op slot. De skatetoestellen verzetten, is geen optie, dus blijven de jongeren wat op hun honger zitten. Daarom heb ik beslist om deze week mijn werk zodanig te regelen dat ik skaters richting skatepark Rampaffairz in Wevelgem kan voeren. Hun toegangsgeld moeten ze zelf betalen, maar de heen- en terugrit neem ik op mij."





Wie mee wil, kan zich melden via de Facebookpagina van Pelzen Skatepark. Er kunnen telkens acht personen mee in Wouters busje.