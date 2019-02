Burgervereniging Meer bomen in Roeselare deelt 600 gratis bomen uit Sam Vanacker

23 februari 2019

Vrijwilligers van burgervereniging Meer Bomen In Roeselare deelden zaterdagnamiddag op De Munt maar liefst zeshonderd jonge boompjes uit aan Roeselarenaars die hadden ingetekend op het initiatief.

De actie is een gevolg van een samenwerking van de burgervereniging met het stadsbestuur. “Meer Bomen in Roeselare staat in voor het logistieke aspect, terwijl de boompjes betaald werden door het stadsbestuur”, legt schepen voor Natuur Michèle Hostekint (sp.a) uit. “Met het stadsbestuur zetten we uiteraard graag onze schouders onder dergelijke initiatieven. Per slot van rekening hebben we ons voorgenomen om in de komende zes jaar 100.000 extra bomen in Roeselare te voorzien. Het grootste deel daarvan zal geplant worden in het stadsrandbos, maar ook acties vanuit de burgers zijn van belang.”

Voor de Liefdesboom-actie konden particulieren en vereniging tot en met Valentijnsdag gratis bomen bestellen. Een zestal verschillende types werd aangeboden, variërend van zomereik tot perenboom, esdoorn of sierkers. Rumbekenaar Gert-Jan Aelvoet ging huiswaarts met een krentenboom. “Een heel mooi initiatief. Iedereen snakt naar groen en ik ben blij dat er nu toch duidelijk een kentering ingezet lijkt te zijn. Hoog tijd, na dertig jaar naar hartenlust beton gieten.”

Schepen Hostekint ging overigens huiswaarts met een perenboompje. Burgemeester Kris Declercq kreeg een appelboom mee. “Naar verluidt hebben ze ons de boom gegeven die het best bij onze morfologie”, lacht de schepen.