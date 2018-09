Burgerschool viert 200ste eerste schooldag 04 september 2018

02u27 0

Op de Burgerschool werd de eerste schooldag nog iets feestelijker dan anders gevierd. De school viert zijn tweehonderdste verjaardag en dus was het gisteren meteen ook de tweehonderdste eerste schooldag. De leerlingenraad verwelkomde de leerlingen met een 'marsje' met de boodschap: "welkom in de Burgerschool, je hebt veel in je mars'. Sommige van de leerlingen van de leerlingenraad waren voor de gelegenheid in een ruimtethema verkleed.





(VDI)