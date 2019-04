Burgerschool krijgt centen van Koning Boudewijnstichting om vakoverschrijdend te werken CDR

10 april 2019

Om projecten van vakoverschrijdend leren een duwtje in de rug te geven, biedt de Koning Boudewijnstichting vanuit het project Veranderwijs.nu aan 73 onderwijsinstellingen uit het basis- en secundair onderwijs financiële steun om hun ideeën hiervoor in de praktijk om te zetten. Samen ontvangen zij ruim 212.500 euro aan steun. Hiermee wil de Stichting leerkrachten en scholen enthousiasmeren om te experimenteren met gedurfde en ondernemende vakoverstijgende initiatieven die vernieuwend zijn voor hun onderwijsinstelling en die de ambitie hebben om op een structurele manier een impact te hebben op haar onderwijsbenadering. Eén van de scholen die centen ontvangt is de Burgerschool. “In het vierde jaar Ondernemen en IT, een groep van ongeveer 30 leerlingen, willen we een volledig schooljaar twee namiddagen per week vakoverschrijdend aan de slag. De vakken wiskunde, Nederlands, bedrijfseconomie en informatica worden geïntegreerd aangeboden”, horen we in de school. “We doen dit aan de hand van vier grote projecten: het Vlajoproject JIEHA!, het project tellen en kansberekening, het vlajochallenge spel en in de begeleiding van de overstap naar de derde graad.”