Burgers kunnen participeren in ontwerp woonwijk 26 mei 2018

Voor het ontwerp van de nieuwe woonwijk aan de Gitsbergstraat gaat het stadsbestuur voluit voor co-creatie. Tijdens een zogenaamde Co-Workshop, die plaatsvindt van 11 tot 15 juni in 'RSL OP POST', de oude post aan de Brugsesteenweg, gaat een team van ontwerpers en experten samen met alle betrokkenen het masterplan opmaken. De organisatie van deze Co-Workshop gebeurt door Vont. Zij selecteren een team bestaande uit landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten die van maandag tot vrijdag vanuit RSL OP POST een masterplan uitwerken. Dit is in de vorm van een interactief proces waarbij alle betrokkenen invloed hebben op het eindresultaat. Hoe dit precies in zijn werk gaat en meer informatie over deze Co-Workshop Roeselare kan je lezen op www.cwsroeselare.be. (CDR)