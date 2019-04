Burgemeester huldigt Marie (90) en Fernand (87), die al 70 jaar wekelijks op de Roeselaarse dinsdagmarkt staan: “Marietje is een icoon op de markt” Charlotte Degezelle

02 april 2019

14u37 0 Roeselare Bijzonder moment tijdens de Roeselaarse dinsdagmarkt. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) nam de tijd om twee marktkramers in de bloemen te zetten. Marie Ellegiers (90) staat al zeventig jaar wekelijks op de dinsdagmarkt, sinds 1958 samen met haar man Fernand Hostyn (87). Hoewel de twee Gentenaars ondertussen al meer dan dertig jaar met pensioen zijn, vergezellen ze hun zoon Luc Ostyn nog wekelijks naar vier markten.

“We hebben dit nog nooit meegemaakt, maar het is een moment om nooit meer te vergeten.” Marie Ellegiers en Fernand Hostyn zijn duidelijk de kluts kwijt na de korte hulde door burgemeester Kris Declercq. Ze hebben die nochtans meer dan verdiend, want al decennia zijn ze de vaste waarde op de Roeselaarse dinsdagmarkt. Wekelijks staan ze met hun textielkraam aan de trappen van het stadhuis op de Grote Markt. Geen enkele trouwe marktganger die het koppel niet kent.

Kunstgeschiedenis

Marie, Marietje voor velen, helpt als sinds haar veertiende in de leurhandel van haar vader. “We verkochten stof per lopende meter. Maar als leurder loop je wat verloren. Straat in en uit. Het is makkelijker een vaste plek te hebben op een markt”, vertelt ze. ”In 1949 hebben we die stap gezet.” Acht jaar later stapte Marie in het huwelijksbootje met Fernand. Hij had een opleiding kunstgeschiedenis achter de rug en de markt was niet zijn ding. “Ik ging gewoon uit werken tot we op een dag onze rekening maakten en constateerden dat Marietje dubbel zoveel verdiende als ik. Ik heb toen mijn job opgezegd en sinds april 1958 trekken we samen naar de markten. Eerst met stoffen, maar toen men steeds minder zelf kledij naaide, schakelden we over op textiel”, vertelt Fernand.

Marietje bekommert zich nog altijd om de zakelijke kant, maar voor mij is de markt echt ontspanning. Iedereen kent ons hier en veel mensen komen vaak gewoon langs om een babbeltje te slaan Fernand Hostyn

Concurrentie

Jarenlang werkte het koppel zeven op zeven. Op zondag vond je hen op de markt in Ledeberg, op maandag in Deinze, op dinsdag in Roeselare, woensdag in Vilvoorde, op donderdag reden ze naar Oostende, op vrijdag stelden ze hun kraam op in hun eigen Gent en zaterdag stonden ze in Brugge. “In juni 1988 zijn we met pensioen gegaan, waarna onze zoon Luc het kraam heeft overgenomen. Maar we zijn hem eigenlijk gewoon blijven vergezellen. We denken dat we daar goed aan doen, want Marietje is echt een icoon op de markt”, gaat Fernand verder. “Wel hebben we onze activiteiten wat afgebouwd. We doen wekelijks nog vier markten: die in Roeselare, Oostende, Gent en Brugge. Op die dagen staan we om 4.30 uur op en kruipen we tussen 20.45 en 21.15 uur onder de wol. We rijden niet meer zelf met de wagen, dat doet Luc. Dag in, dag uit samenwerken lukt best goed doordat we een verschillend karakter hebben. Maar we merken wel dat het zwaarder wordt. Ook de zaken gaan minder goed. De textielsector ondervindt zware concurrentie van het online winkelen. Doordat zowel man als vrouw tegenwoordig gaan werken, hebben ze vaak geen tijd om naar de markt te gaan. Ze rijden sneller naar een supermarkt. Marietje bekommert zich nog altijd om de zakelijke kant, maar voor mij is de markt echt ontspanning. Iedereen kent ons hier en veel mensen komen vaak gewoon langs om een babbeltje te slaan. We hebben door de jaren veel vrienden gemaakt op de markt. Zolang we ons amuseren blijven we komen, maar we bekijken het jaar per jaar.”