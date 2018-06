Burgemeester eert Poolse soldaten in Warschau 06 juni 2018

Burgemeester van Roeselare Kris Declercq (CD&V) vertoeft momenteel in Polen. De stad werd in de nacht van 7 op 8 september 1944 bevrijd door de Eerste Poolse Pantserdivisie. "In 1944 gaven in het centrum van Roeselare jonge Poolse soldaten hun leven voor de vrijheid van onze stad", liet hij gisteren weten via Facebook. "Vanmiddag mocht ik hen huldigen op uitnodiging van de burgemeester van Warschau, samen met collega's, gouverneur Carl Decaluwé en minister-president Geert Bourgeois. Straks openen wij een expo over onder andere de bevrijding van Roeselare, in samenwerking met ons archief. Dank Poolse vrienden van gisteren en vandaag!" (CDR)