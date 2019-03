Burgemeester Declercq blijft voorzitter raad van bestuur WVI CDR

14 maart 2019

Kris Declercq (CD&V) , burgemeester van Roeselare, is tijdens de eerste bijeenkomst van de nieuwe raad van bestuur van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) unaniem herverkozen als voorzitter van de raad van bestuur. In zijn kielzog volgen Kurt Claeys (Open VLD), Oostends schepen, en Peter Roose (Veurne Plus), burgemeester Veurne, als ondervoorzitters. “Met de verlenging van onze dienstverlenende vereniging in het vooruitzicht, blijven we ons DNA behouden, maar moeten we ons blijven vernieuwen”, zegt Declercq. “Of kortweg: continuïteit en innovatie. De grote kracht van WVI is dat we als het verlengstuk van de gemeente opereren: als publieke dienstverlener is WVI niet gericht op commerciële belangen, maar op het belang van de gemeente. We zijn de hefboom om gemeentelijke en regionale beleidsdoelen te helpen formuleren en realiseren.” Als verlengstuk van de 54 West-Vlaamse gemeenten maakt WVI dagelijks werk van een duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving. Zo initieert, faciliteert en organiseert WVI intergemeentelijke samenwerking op diverse domeinen gaande van het realiseren van kwaliteitsvolle en duurzame bedrijventerreinen en woonprojecten tot studiebureau en advies- en kenniscentrum rond ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu, natuur, klimaat, energie, grensoverschrijdende en Europese samenwerking.