Buren vrezen schaduw door De Groenling 14 april 2018

De bewoners van de residenties Estelle en Rachelle in de Stationsdreef steigeren bij het zien van de plannen voor het woon- en kantorencomplex De Groenling op de vroegere pendelparking. Ze hebben niets tegen het project op zich, maar vrezen dat hun woningen in de schaduw zullen komen te liggen doordat op amper 21,50 meter van hun residenties een nieuwbouw van 22 meter hoog zal verrijzen. De bewoners beseffen dat de promotoren zich aan het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) houden, maar hopen te verkrijgen dat dit gebouw beperkt zal worden tot vier in plaats van zes verdiepingen. De buren stapten met hun grieven al naar het stadsbestuur. Dat verzamelt op vandaag alle bezwaren in het kader van het openbaar onderzoek. Dat loopt nog tot vier mei. Vervolgens worden alle bezwaren bekeken en in september wordt een beslissing verwacht.





(CDR)





