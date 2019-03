Brouwerij Rodenbach totaal in de ban van De Mol CDR

05 maart 2019

Brouwerij Rodenbach breidt haar partnership met het VIER-programma De Mol verder uit. Afgelopen seizoen konden de meer dan drie miljoen kijkers al kennis maken met Café De Mol in samenwerking met Rodenbach, de talkshow die meteen na elke aflevering van De Mol volgde. Dit jaar investeert de brouwerij extra in de samenwerking. Zo krijgt Rodenbach speciaal voor het nieuwe seizoen, dat op zondag 10 maart start, een De Mol jasje aangemeten. Zowel het flesje als het blikje krijgt een Rodenbach-De Mol uitstraling. De kroonkurken van de flessen en de afsluitlipjes van het blik dragen een unieke code waarmee de consument zich kan registreren om mee te dingen naar zijn of haar eigen De Mol reis met vrienden naar Vietnam, het gastland van De Mol 2019. Ook bij een Rodenbach van ’t vat op café ontvang je deze unieke code. Naast de reis voor 10 personen schenkt de brouwerij een 1000-tal prijzen weg.

Ook de glazen krijgen een make-over. Of beter, Rodenbach lanceert het Magisch Molglas, een Rodenbach-glas met het De Mol-logo waarbij het logo van kleur verandert bij het inschenken van een frisse Rodenbach. Tot slot krijgt Café De Mol een vervolg. Bij een vers getapte Rodenbach wordt er nagepraat over de uitzending en de kandidaten. Daarnaast krijgen de 10 deelnemers hun eigen supporterscafé verspreid over Vlaanderen.

Meer op cheers.rodenbach.be/nl/mol.