Brouwerij Rodenbach supportert met vlag uit 1830 03 juli 2018

02u55 0 Roeselare In tijden van WK-gekte kleurt België zwart, geel en rood. Om onze Rode Duivels aan te moedigen hangen we massaal de Belgische vlag buiten, tooien we onze autospiegels met tricolore hoesjes, verkopen de shirts in de Belgische kleuren als warme broodjes ...

Authentiek

Ook Brouwerij Rodenbach supportert mee maar dit op een bijzonder authentieke manier. In het bezoekerscentrum van de brouwerij hangt namelijk een wel heel uniek exemplaar van onze Belgische vlag.





"Wij hebben nog een originele Belgische vlag van 1830. Deze vlag werd gegeven door koning Leopold I aan de gebroeders Alexander en Constantijn Rodenbach omdat ze zijn kandidatuur gesteund hadden als eerste koning van België", weet plantmanager Rudi Ghequire.





"Opvallend is dat de gekleurde panden van de vlag, rood, geel en zwart, nog horizontaal lopen. Later koos men voor een verticale vlag." (CDR)