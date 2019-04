Brouwerij Peene ruimt plaats voor flats: historische brouwketel krijgt stek in tuin Charlotte Degezelle

10 april 2019

16u32 0 Roeselare Brouwerij Peene langs de Rumbeeksesteenweg gaat tegen het bouwverlof tegen de vlakte. Projectontwikkelaar Verstraetebouw realiseert er een nieuw wooncomplex bestaande uit drie kleinschalige appartementsgebouwen, samen goed voor 17 flats, rond een centrale tuin. Als knipoog naar het verleden krijgt de historische brouwketel een plek in de tuin.

Met Brouwerij Peene verdwijnt een stukje Rumbeekse geschiedenis, maar tegelijkertijd een gebouw dat al enkele jaren staat te verkommeren. En geen paniek: de monumentale brouwerswoning blijft gewoon staan. “Voor project ‘De Brouwerij’ gaan we in zee met de familie Peene”, vertelt Francis Verstraete van Verstraetebouw. “Het ontwerp ervan gebeurde volledig in samenspraak met de dienst Onroerend Erfgoed. De nieuwbouw die we er optrekken zal verwijzen naar het volume en de geschiedenis van de oude brouwerij en mooi aansluiten bij de brouwerswoning.”

Subsidies

De verkoop van het project is deze week opgestart, tegen het bouwverlof wordt de site met de grond gelijk gemaakt. “We wachten hier op de subsidies voor de afbraak van bedrijfspanden’”, weet Verstraete. “De eigenlijke bouw zal ongeveer anderhalf jaar duren. We gaan voor een hoogwaardig woonproject bestaande uit drie appartementsblokken, die samen goed zijn voor 17 flats, met één tot drie slaapkamers. Dankzij het gebinte zullen de bovenste appartementen een loftgevoel uitstralen.” Het ene blok wordt langs de Rumbeeksesteenweg gebouwd, het tweede haaks op de straat en het derde in het binnengebied. “Het complex zal ook één handelsruimte tellen dat ideaal is voor bijvoorbeeld een dokterspraktijk of boekhoudkantoor. Parking voor de bewoners voorzien we ondergronds met toegang aan de Rumbeeksesteenweg, achteraan realiseren we bovengrondse parkeerplaatsen voor bezoekers aan de handelsruimte en ook een fietsenstalling. We hechten veel belang aan de woonomgeving en bouwen de appartementen rond een gemeenschappelijke, nieuw aan te leggen tuin die ’s avonds afgesloten kan worden. In die tuin krijgt ook de oude brouwketel een plek. Naast de site ligt een toegang tot Go! basisschool Windekind. Die doorgang wordt verbreed en zal ook benut worden als toegang voor onze bezoekersparking.”

19de-eeuwse gebouwen

Brouwerij Peene gaat terug tot in de 16de eeuw. Toen was het nog Brouwerij De Weze in de Wezestraat. Die verkaste in 1890 naar de Roeselarestraat, de huidige Rumbeeksesteenweg. De gebouwen die dus straks gesloopt worden dateren uit het einde van de 19de eeuw. De brouwerij bracht een 15-tal bieren op de markt met als topper de Rumbest. Eind jaren 50 sloot Brouwerij Peene definitief de deuren. De voorbije jaren stonden de brouwerijgebouwen leeg. Voordien waren er horecazaken in gevestigd. In de kelder was jarenlang het populaire taverne ‘De Brouwerij’ gevestigd. Later werd die uitgebaat als La Pinoche. In de brouwerij zelf was onder meer Club 87 gehuisvest.