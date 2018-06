Brooklyn steekt in nieuw jasje 16 juni 2018

02u40 0 Roeselare Brooklyn zit volledig in het nieuw. De voorbije 3,5 weken werd de jeansstore op de hoek van de Ooststraat en de Jan Mahieustraat volledig gestript en heringericht en kreeg de gevel een nieuwe laag verf.

"We zijn hier al 30 jaar actief op de hoek en in totaal 45 jaar in Roeselare", vertelt zaakvoerder Ubbe Descamps. "De laatste tijd beweegt er veel in het modelandschap. Overal zie je dezelfde grote ketens, on- en offline. Daarom kiezen wij er voor om omnichannel te werken met onze zeven winkels, onze webshop en de lancering van een nieuw winkelconcept hier in Roeselare."





Voor het ontwerp van de vernieuwde winkel deed Brooklyn beroep op bureau FIVE AM. Zij namen de stad als basis en trokken deze door in de winkel. Niet alleen door alle ramen langs de Jan Mahieustraat voor het eerst open te maken, maar door ook pleinen, lanen en kleine straatjes in het grondplan van de winkel te integreren en te kiezen voor bijpassende materialen. Burgemeester Kris Declercq (CD&V), bevoegd voor economie, noemt Brooklyn alvast een voorbeeld voor andere Roeselaarse handelaars. "We zien hier een voorbeeld van nieuw ondernemersschap, van handelaars van de toekomst", oordeelt hij. "Hopelijk volgen velen het voorbeeld van Brooklyn."





Brooklyn viert hun vernieuwde winkel door vandaag, zaterdag 16 juni, 10% korting te geven.