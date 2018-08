Broers weer thuis na drama in Portugal 07 augustus 2018

De twee broers die afgelopen vrijdag - op de laatste dag van hun vakantie - hun ouders verloren bij een verkeersongeval in Portugal, zijn weer in ons land. Wouter (18) Huyghe bleef zo goed als ongedeerd, Matias (16) liep een breuk op. Hun ouders Jan Huyghe (48) en Vicky Dewulf (43) kwamen om nadat hun huurwagen werd aangereden door een vrachtwagen. Het koppel uit Roeselare werd naar een ander ziekenhuis overgebracht dan hun zonen. Die werden door de dokters bewust in het ongewisse gelaten over de toestand van hun ouders. Ze kregen alleen te horen dat ze er erg aan toe waren en in een ander ziekenhuis lagen. Om te vermijden dat de jongens via sociale media het slechte nieuws zouden vernemen, moesten ze hun gsm's in bewaring afgeven. Twee tantes zijn dan naar Portugal gereisd om hen het nieuws te vertellen. "Ondertussen is iedereen weer in het land", zegt Tonny Dewulf uit Meulebeke, een broer van Vicky. "Onze aandacht gaat nu zo veel mogelijk naar Wouter en Matias. Zij hebben onze steun hard nodig." Wanneer de stoffelijke overschotten van het echtpaar gerepatrieerd zullen worden, is nog niet duidelijk. (VHS)