Broers Sercu spelen benefietconcert voor inloophuis ’t Keerpunt CDR

15 januari 2019

Inloophuis ’t Keerpunt, waar patiënten met kanker en hun familie terecht kunnen voor een babbel met vrijwilligers en lotgenoten, opent op 22 februari de deuren aan het Kerkplein 10. Acteur Mathias Sercu neemt het peterschap op zich en neemt onmiddellijk initiatief. Op zondag 3 maart om 20 uur speelt hij samen met zijn broers een benefietvoorstelling in De Leest in Izegem. Tickets kosten twintig euro en kunnen besteld worden op www.deleest.be. Meer info over het nieuwe inloophuis op inloophuistkeerpunt.org.