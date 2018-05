Broederschool, Onze Jeugd en IHK blijven, VISO naar één campus 19 mei 2018

02u45 0 Roeselare Na de protesten over de voorgestelde hervormingen ging Scholengroep Sint-Michiel de voorbije maanden in overleg met alle partners. Nu geeft ze een stand van zaken. Een overzicht:

VISO wil op één site gehuisvest worden. Voor de realisatie van de nieuwbouw wordt een samenwerking met een andere school gezocht.





De scholengroep blijft secundair onderwijs aanbieden op en rond de onderwijssite 'Broederschool'.





BuSo 'Onze Jeugd' blijft in de Iepersestraat. De samenwerking met VTI en VABI wordt versterkt.





In Ardooie investeert de scholengroep verder in Instituut Heilige Kindsheid (IHK). Er wordt overwogen om in de eerste graad ook de B-stroom aan te bieden.





De 12- jarigen zullen op 1 september 2019 kunnen kiezen uit alle basisopties. Sint-Michiel zal dan voor het eerst de eerste graad 'Sport' en 'Voeding en horeca' aanbieden. 'Artistieke vorming' kan vanaf 1 september 2018 gevolgd worden in het eerste en tweede jaar in de Burgerschool.





De scholengroep kiest voor respect voor de eigenheid van elke school en voor zesjarige schoolmodellen.





Om elke leerling uit te dagen worden de lesgroepen in de eerste graad voor de algemene vorming samengesteld volgens het cognitief profiel.





Wie nu eerder praktisch ingesteld is zal niet samen in de klas zitten voor de algemene vorming met een abstract gerichte leerling. Voor de keuzepakketten worden de lesgroepen gevormd op basis van interesse.





(CDR)