Broederschool focust met projectdag op visie van stichter De La Salle CDR

24 januari 2019

17u51 0

Jean-Baptiste De La Salle, stichter van de Broederscholen, is dit jaar precies 300 jaar terug overleden. In de Roeselaarse Broederschool stonden ze hier even bij stil met een projectdag. “De La Salle richtte zich vooral op kinderen die omwille van hun sociale herkomst geen kans kregen om degelijk onderwijs te volgen. Door ze voor te bereiden op de arbeidsmarkt heeft hij het mogelijk gemaakt dat ze hun sociale noodlot konden ontgroeien”, blikt Bert Verbeke terug in de tijd. “Naar zijn voorbeeld willen wij als lasaliaanse school ons hart openen voor mensen die in de 21e eeuw een minder evidente plaats in de maatschappij hebben. Daarom deze projectdag. De leerlingen leren per studiejaar de noden van een bepaalde doelgroep kennen.” Zo stonden er bezoeken aan woon- en zorgcentra op de agenda, werden houten opkikkertjes geknutseld voor de vzw Kloen die zich inzet voor zieke kinderen, waren er getuigenissen van mensen met psychische kwetsbaarheid,…