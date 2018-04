Britse tv maakt reportage over modelstad Roeselare 26 april 2018

7 miljoen Britten maken vanavond via het nationale nieuws van ITV, de Britse commerciële televisie, kennis met Roeselare.

De stad is de enige Belgische in een rapport over de meest inspirerende winkelsteden ter wereld en wordt gezien als modelstad. De crew van ITV filmde in de Ooststraat en sprak met burgemeester Kris Declercq (CD&V). "In het Verenigd Koninkrijk zitten heel wat winkelstraten in het slop. Winkels sluiten, mensen verliezen hun job en er is leegstand", duidt Chris Choi van ITV.





Levendige stadspleinen

"Roeselare lijkt de oplossing te hebben. Wij kunnen hiervan leren." Maar wat maakt Roeselare tot modelstad? "Ze creëert nieuwe levendige stadspleinen, lassen Shop&Go-parkings in, implementeren nieuwe technologieën, zorgen voor een hypermoderne bibliotheek als ontmoetingsplek... Er zit een plan achter", oordeelt Bill Grimsey, retail-expert van de Nottingham Business School. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) blijft nuchter. "Dit is een goed schouderklopje, maar ook bij ons is er nog veel werk aan de winkel. Ook hier sloten de voorbije jaren spijtig genoeg winkels. Maar gelukkig kwamen er ook weer bij. Dat kan alleen door op alle fronten tegelijk te werken. Mobiliteit, ruimtelijke ordening, events, het is allemaal van belang als je een goed winkelbeleid wil voeren." (CDR)