Britse televisieploeg geïnteresseerd in winkelstad 25 april 2018

Schrik niet als je vandaag een Britse cameraploeg tegen het lijf loopt. ITV, één van de grootste commerciële zenders van de UK, komt naar Roeselare om de winkelstad te leren kennen. Op hun agenda staat onder meer een interview met burgemeester Kris Declercq (CD&V). De ploeg is geïnteresseerd in de Rodenbachstad omdat deze als enige Belgische stad opgenomen is in een rapport over de meest inspirerende winkelsteden ter wereld. Welke andere steden erin staan, is nog niet bekend gemaakt. Wel worden ook de Britse steden York en Stockton on Tees vermeld. De keuze voor Roeselare vat de Britse retailgoeroe Bill Grimsey zo samen: "In moeilijke tijden van e-commerce en kritische consumenten doet Roeselare simpelweg de juiste zaken. Je voelt dat het om meer dan een paar one shots gaat. Er zit een plan achter." (CDR)