Briljanten huwelijk voor Andreas en Agnes 19 juli 2018

Andreas Buyse (86) en Agnes Decin (85) uit de Boskantstraat zijn 65 jaar getrouwd. Ze vierden hun briljanten jubileum in zaal Authentic. Het koppel heeft vier kinderen, zeven kleinkinderen en negen achterkleinkinderen.





Andreas is een vrij gekende figuur in de streek want vroegere reed hij altijd rond met zijn vrachtwagen met dekstieren. Agnes bleef daarentegen op de boerderij, waar ze de koeien en stieren verzorgde. Het koppel gaat graag op dagreis met de bus en is lid van Okra, Landelijke Gilde en Ziekenzorg.





(CDR)