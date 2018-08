Briljant voor Pieter en Bernice 08 augustus 2018

02u31 0

Pieter Rommens (91) en Bernice Nottebaert (86) hebben onlangs hun briljanten bruiloft gevierd in rusthuis Hardoy in Ardooie. Het koppel woonde vroeger in de Handelsstraat in Roeselare. Daar hadden ze tot aan hun pensioen hun eigen atelier, waar vooral damesconfectie werd gemaakt. Het koppel heeft drie kinderen en acht kleinkinderen.





(CDR)