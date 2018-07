Brandweerlui voortaan topfit dankzij Vanraes for Kids 25 juli 2018

Van een brandweerman of -vrouw wordt verwacht dat die fit en fris aan een opdracht begint. Wie zou immers willen dat z'n huis in lichterlaaie staat en een brandweerman fysiek tekortkomt om in te grijpen?





Krachttoestel

De Roeselaarse brandweerpost krijgt hierbij nu steun van Vanraes for Kids die samen met de vriendenkring van de brandweer investeerde in een multifunctioneel krachttoestel. "We hadden vandaag al loopbanden en een spinningfiets maar hadden nog wel een toestel tekort", vertelt postoverste Fons De Backere. "Bovendien maken we elke donderdag tijd voor sport", pikt z'n collega Geert Desender in.





"We gaan lopen in het sportstadion of onze werkgroep sport zorgt voor een aangepast programma. Bovendien staat de sportzaal dagelijks open." Philippe Malysse van Vanraes for Kids weet hoe belangrijk een goeie conditie is want op 1 augustus vertrekt hij per fiets, samen met Jozef Verbrugghe en Eric Lapere, naar Santiago de Compostela ten voordele van La Trao. "Terwijl wij bezig zijn met onze krachttoer richting Compostela kunnen de brandweermannen beginnen werken aan hun krachttraining in hun kazerne", lacht hij.





Jaarlijks

"We willen trouwens met Vanraes for Kids graag jaarlijks iets doen ten dienste van de bevolking. Volgend jaar willen we 10 à 15 aed-toestellen aankopen voor Roeselaarse sportclubs." De brandweer engageerde zich al voor de opleidingen. (CDR)